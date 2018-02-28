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28 Şubat 2018 14:28

GYODER İstanbul Raporu sunumunu gerçekleştirdi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, hazırladığı Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporunun detaylarını düzenlenen lansmanla açıkladı.

GYODER İstanbul Raporu sunumunu gerçekleştirdi

28 Şubat 2018 14:28


Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), bir araştırma ve planlama şirketiyle birlikte gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri ilk ve çok kapsamlı şekilde ele alındığı Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporunun detaylarını açıkladı. Beyoğlu Grand Pera Emek Salonunda düzenlenen lansmana, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici’nin yanı sıra araştırma ve planlama şirketinin kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin, bir marka deneyimi ajansının CEO’su Onur Yanık ve sektör temsilcileri katıldı. Lansmanda Başkan yardımcısı Çekici’nin rapor tanıtım konuşmasının ardından Dr. Zeytin, hazırlanan rapor hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.



CEO’dan ilginç sosyal deney


Sunumun ardından marka deneyim ajansının CEO’su Onur Yanık’da gayrimenkul satışlarıyla alakalı ilginç bir sosyal deneye imza attı. Katılımcılardan yanlarındaki kağıtlara sorduğu soruların cevabını yazmasını isteyen Yanık, ardından kağıtları kırıştırıp kendisine atmalarını istedi. Yanık’ın kağıt yağmuruna tutulması ilginç görüntüler oluşturdu. Daha sonra Yanık yerdeki kağıtlardan bazılarını açarak cevapları okudu. Katılımcıların dikkatini gayrimenkul satışında izlenmesi gereken reklam yönüne çeken Yanık, bu sayede ilgi çekmeyi başardı.




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