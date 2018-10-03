Haber alınamayan Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor

Resmi işlemler için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmesinin ardından bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için meslektaşları ve aile yakınlarının konsolosluk önünde bekleyişi sürüyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na resmi evrak işlemleri için giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan iki gündür haber alınamadığı öğrenildi. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A.'nın bu durumu haber vermesi üzerine Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne çok sayıda gazeteci geldi.

Meslektaşlarının durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirten Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ''Dün saat 13.30'da konsolosluğa giriyor, resmi evraklarını almak için. Bu saate kadar henüz içeriden çıkmadı. Cemal Kaşıkçı, Orta Doğu ve Arap dünyasında tanınmış bir gazetecidir. Kendileri bizim yakın dostumuzdur. Biz burada onun çıkmasını bekliyoruz. Onu burada Suudi yetkililerin tuttuğunu biliyoruz. Arkadaşımızın derhal salıverilmesini istiyoruz. Suudi yetkililerden bir açıklama da alamıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ise rutin işleyişin devam ettiği görülürken, zaman zaman Suudi yetkililerin dışarıyı kontrol etmeleri dikkat çekti.