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Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Akıngüç Oditoryumu Sahnesinde

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 8 Kasım’da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nı ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 8 Kasım'da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı ağırlıyor.


İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM), 8 Kasım Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı ağırlıyor. Şef Burak Tüzün yönetiminde 8 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek konserde, orkestraya piyanoda Demet Akkılıç, trompette ise Onurcan Çağatay solist olarak eşlik edecek.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde "80 Yıllık Özlem-Mustafa Kemal" başlığıyla sahne alacak orkestranın programında Rus Besteci Dimitri Şostakoviç ile Türkiye'de ve dünyada çağdaş müzik akımları doğrultusundaki besteleriyle tanınan İlhan Usmanbaş ve özellikle ses ve sahne müzikleriyle tanınan Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın eserleri seslendirilecek.

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