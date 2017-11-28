Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 11:55

Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli atıldı

Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma töreni, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli atıldı

28 Kasım 2017 11:55


Her gün yeni yapıların yükseldiği Arnavutköy’de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik merkezler inşa edilmeye devam ediyor. Arnavutköy Mezarlığı yanına inşa edilen bin 800 metrekare alana sahip gasilhaneden sonra caminin de temeli atıldı. 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Arnavutköy İlçe Müftüsü Bahri Şamat ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Kalıcı eserler ortaya koyan insanlar dünya var olduğu sürece yad edilecektir”


Caminin temel atma töreninde konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “İnancımızın bize öğrettiği çok önemli bir gerçek var. İnsan ölse bile sevaplarının yazıldığı amel defteri bu gibi eserler kazandıran hayırseverlerin hiçbir zaman kapanmayacaktır. Sadaka-i Cariye dediğimiz kalıcı eserler ortaya koyan insanlar dünya var olduğu sürece yad edilecektir” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra dualarla Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli atıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç