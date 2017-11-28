Her gün yeni yapıların yükseldiği Arnavutköy’de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik merkezler inşa edilmeye devam ediyor. Arnavutköy Mezarlığı yanına inşa edilen bin 800 metrekare alana sahip gasilhaneden sonra caminin de temeli atıldı. 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Hacı Cemal Aksoy Camii temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Arnavutköy İlçe Müftüsü Bahri Şamat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kalıcı eserler ortaya koyan insanlar dünya var olduğu sürece yad edilecektir”

Caminin temel atma töreninde konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “İnancımızın bize öğrettiği çok önemli bir gerçek var. İnsan ölse bile sevaplarının yazıldığı amel defteri bu gibi eserler kazandıran hayırseverlerin hiçbir zaman kapanmayacaktır. Sadaka-i Cariye dediğimiz kalıcı eserler ortaya koyan insanlar dünya var olduğu sürece yad edilecektir” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dualarla Hacı Cemal Aksoy Camii’nin temeli atıldı.