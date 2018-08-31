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31 Ağustos 2018 13:00

’Hadi’ 30 Ağustos’ta 30 bin TL dağıttı

Türkiye’nin internetten yayınlanan ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’, 30 Ağustos Özel Yarışması’ ile toplam 30 bin TL’lik ödül dağıttı.

’Hadi’ 30 Ağustos’ta 30 bin TL dağıttı

31 Ağustos 2018 13:00



Türkiye’nin internetten yayınlanan ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’, Perşembe günü Turkcell BiP işbirliği ile düzenlediği ‘30 Ağustos Özel Yarışması’ ile rekor ödül dağıttı. Google Play Store ve App Store’da 2,5 milyondan fazla indirilen ve Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen yarışmaya 555 bin kişi katıldı.


12 sorunun tamamını doğru yanıtlayan yarışmacılara toplam 30 bin TL’lik ödül dağıtıldı.



Hadi nedir?


Her gün 20.30’da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30 saatlerinde canlı yayınlarla internet üzerinden binlerce kişiye para kazandıran Hadi Bilgi Yarışması’nda katılımcılara soru başına 10 saniye süre tanınıyor. 12 genel kültür sorusunun tamamına yanıt veren katılımcılar önceden belirlenen ödülün sahibi oluyor.




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