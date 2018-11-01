Hadi kişi başı 5 bin 714 TL dağıttı

Canlı Bilgi Yarışması Hadi'de dört hafta üst üste devrederek 40 bin TL'ye ulaşan ödülü 7 kişi paylaştı. Zor sorulardan oluşan yarışmayı kazananlar kişi başı 5 bin 714 TL kazandı.

Canlı bilgi yarışması Hadi, dün düzenlediği ‘Zor Hadi' gecesiyle mobil uygulama üzerinden rekor ödül kazandırdı. Müge Boz'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada birbirinden zor 18 soruya cevap veren 485 bin yarışmacıdan, son soruya 19 kişi ulaşmayı başardı. Finalde sorulan ‘2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye hangi ülkeden daha fazla altın madalya kazanmıştır?' sorusuna sadece 7 kişi doğru yanıt verebildi. Dört hafta üst üste devrederek 40 bin TL'ye ulaşan büyük ödülü paylaşan yarışmacılar, kişi başı 5 bin 714 TL kazandı.

“Sürpriz ödüller yolda”

Öncelikli hedeflerinin yarışmacıların mutluluğunu sürekli kılmak olduğunu vurgulayan Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy, “Yarışmaya yön veren bütün kararları Hadicilerle birlikte alıyoruz. Ödül miktarının artmasını talep ettikleri için ‘Zor Hadi' konseptini hayata geçirdik. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek mobil uygulama üzerinden Hadicilere büyük ödül kazandırdığımız için çok mutluyuz. Gelecekte birçok sürpriz ödül dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.