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Hadi'de 730 bin kişi 60 bin TL için yarıştı

Merve Toy’un sunumuyla bu Pazar gerçekleşen yarışma Hadi’de 60 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

Merve Toy'un sunumuyla bu Pazar gerçekleşen yarışma Hadi'de 60 bin TL'lik ödül dağıtıldı.


Merve Toy'un sunumuyla bu Pazar Paycell sponsorluğunda gerçekleşen yarışma Hadi'de 60 bin TL'lik ödül dağıtıldı. İlk kez 730 bin kişiyi aynı anda yarıştırarak bir rekor daha kıran Hadi'de, yarışmacıların en çok zorlandığı soru 440 bin 834 kişinin elendiği ‘Hangisi William Shakespeare'in eserlerinden biri değildir?' sorusu oldu.


Rekor ödülün dağıtıldığı ve rekor katılımın gerçekleştiği yarışmada 36 bin 223 kişi tüm sorulara doğru yanıt vermeyi başardı.

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