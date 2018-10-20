Hadi'de Cumartesi akşamı ödülü 30 Bin TL

Dijital televizyon platformu TV+, canlı bilgi yarışması Hadi'ye sponsor oldu. Yüz binlerce kişi tarafından merakla takip edilen para ödüllü Hadi, artık TV+ işbirliğiyle Cumartesi akşamlarını sinemaya ayıracak. Yapılan duyuruya göre 20.30'da başlayacak yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayanlar 30 bin TL ödülü paylaşacak.

Dijital televizyon platformu TV+, yeni bir işbirliğine daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre platform, yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi ile ‘Film Gecesi' düzenliyor. TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve film severlerle buluşacak.

Joker TV+ uygulamasında

Turkcell altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru

yanıtlayanlar, 30 bin TL'lik para ödülünü paylaşacak. Para ödülü için her hafta TV+'ta yarışma severleri bir joker bekliyor olacak. Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isteyenlerin TV+ uygulamasını indirip, her Cumartesi günü o güne özel eklenecek olan joker hakkını uygulama içinden alabilecek.