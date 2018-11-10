Hadımköy gişelerinden geçen sürücülerden Ata'ya saygı duruşu

İstanbul Hadımköy gişelerini kullanan sürücüler Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında tüm yurtta saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde adeta hayat durdu. O noktalardan birisi de Hadımköy Gişeleri oldu. İstanbul'dan Edirne istikametine gitmek isteyen sürücülerin kullandığı gişelerde duygu dolu anlar yaşandı. Hadımköy gişelerini kullanan sürücüler çevredeki fabrika ve üniversiteden yükselen siren sislerinin duyunca kontak kapattı. Araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu siren seslerinin bitişiyle son buldu.

"Atatürk dünyaya meydan okumuş bir lider"

Aracından inerek saygı duruşunda bulunan Ayhan Avcı, "Bugün Ata'mızın ölüm yıldönümü, saygı duruşunda bulunmak lazım. Türk milletinin saygısını göstererek atasını unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Atatürk dünyaya meydan okumuş bir lider" dedi.