Hadımköy’de fabrika yangını

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları ambulanslara taşınırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iplik fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İstanbul Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda çalışan dumandan etkilenirken, fabrika çalışanları ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.