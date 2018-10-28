Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Hadımköy'de bulunan tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören fabrika çalışanları durum hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Çatalca, Başakşehir, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yapılan söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.