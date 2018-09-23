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Hadi'nin ipucu heyecanı bu kez fizy'de

Turkcell’in bilgi ve genel kültür yarışması Hadi, Pazar günü tam 20 bin TL ödül verecek.

Turkcell'in bilgi ve genel kültür yarışması Hadi, Pazar günü tam 20 bin TL ödül verecek. Bu büyük ödül öncesi ipucu isteyenler ise fizy'i ziyaret edecek.



Turkcell'in bilgi ve genel kültür yarışması Hadi, Pazar günleri en büyük ödülü olan 20 bin TL ile karşımızda. Eğlenceyle heyecanı bir arada sunan yarışmanın bu akşam gerçekleştirilecek yayınında kullanılabilecek ipucu fizy'de gizlenecek.



Bir soru da popstar Ece Seçkin'den


Yeni ‘single' çalışmasıyla ile son dönemin en çok konuşulan popstar'ları arasında yer alan Ece Seçkin de bugün Hadi'nin konuğu olacak. fizy'de en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında bulunan Seçkin, konuk sunucu olarak yarışmadaki sorulardan birini izleyecilere soracak.

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