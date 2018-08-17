İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği, İstanbul’daki hafriyat kamyonu sorununu çözüm üretmek amacıyla geliştirilen, “Araç Takip Sistemi”nin (ATS) tanıtımı ve tablet dağıtımı için tören düzenlendi. İstanbul Valiliğinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Faaliyette olan tüm kamyonlara takip sistemi takıldı

Törenin açılış konuşmasını İBB Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. Hafriyat işleriyle uğraşan tüm kamyonlara takip sisteminin takıldığını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibariyle İl Jandarma ve polis noktalarımızda kontrolü birebir takip edebilme adına tabletleri dağıtmak için buradayız. Şu anda 8 bin 480 aracımıza, araç takip sistemi kurulmuş vaziyette. İstanbul’da araç takip sistemi kurulmayan yaklaşık bin 50 kamyonumuz kalmış vaziyette. Bunlar ya trafiğe çıkmıyor ya da bu işle uğraşmıyor, garajında duruyor. Yani bu işle meşgul olan araçlarımızın tamamına araç takip sistemi takılmış vaziyette. Tabi ki kaydı olmayan, plakası sökülen, hala kaçak şekilde bu işleri yapmaya çalışanlar olabilir. Onlarda zaten ayrıca cezai işlem yapılma ve engellenme adına takibimiz altında. Bugünden sonra artık jandarmamız kendi bölgesinde, polisimiz kendi bölgesinde tabletten hafriyat kamyonlarının hafriyatı nereden aldığı, hangi istikameti takip etmesi gerektiği, o esnada nerede olduğunu takip edebilecek."

"Tabletlerimiz Amerikan malı değil"

Başkan Uysal, yılbaşından itibaren uygulamaya başladıkları sistem ile hafriyat kamyonu sorununu büyük ölçüde düzene soktuklarını söyledi. Takip sistemi entegre edilmiş 100 tablet dağıttıklarını da belirten Uysal, "İstanbul’da yaklaşık yılbaşından itibaren bu işi başlatmıştık. O günden bugüne önemli bir düzene girdi diye inanıyoruz. Hala yanlışlıklar, eksiklikler var mı? Var, ama az sayıda olduğunu düşünüyoruz. Bu takip sistemiyle İstanbul’da hafriyat kamyonu sıkıntısı bitmiş olacak diyebiliriz. Tabletlerimiz Amerikan malı değil. Şu anda 100 tane dağıtıyoruz, ihtiyaç oldukça daha sonrasında takviye yapabiliriz" dedi.

"Bu yıl içinde 4 bin 904 kamyon kontrol edildi"

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da oluşturulan hafriyat kamyonu algısının yerinde olmadığını belirtti. Bu yıl içinde kontrol edilen kamyon sayısı hakkında da bilgiler veren Vasip Şahin şöyle konuştu:

"Hafriyat kamyonu algısı, aslında bir taraftan bakınca çok hak etmeyen bir algı. Çünkü bunlar kamu hizmeti yapıyor, bunlar İstanbul’a hizmet ediyor. Ama bu şu demek değil; Evet biz kamu hizmeti yapıyoruz, İstanbul’a hizmet ediyoruz, o halde biz hiçbir kurala hiçbir şarta tabii değiliz. Bu doğru değil. Bu hizmeti yapanlara teşekkür edeceğiz ama kurallara en önce onlar riayet edecek. Biz bu yıl içerisinde 146 bin 105 hafriyat kamyonunu kontrol etmişiz. Bunlardan 4 bin 904 araca da 1 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesmişiz. Yani kontrollerimiz aralıksız devam ediyor."

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, polis, jandarma ve zabıta ekiplerine 100 adet takip sistemi entegre edilmiş tabletleri takdim etti.