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19 Mayıs 2018 14:01

Hafriyat kamyonu çarptığı aracı bariyerlere sıkıştırdı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye Şile bağlantı yolu üzerinde bir hafriyat kamyonu çarptığı otomobili bariyerlere sıkıştırdı.

Hafriyat kamyonu çarptığı aracı bariyerlere sıkıştırdı: 2 yaralı

19 Mayıs 2018 14:01

Kazada 2 kişi yaralandı.


TEM otoyolu Ümraniye Sapağı Şile yolu bağlantısı Üsküdar istikametinde bir hafriyat kamyonu, 34 ZA 6444 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobil demir yığınına döndü. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonu ve otomobil vinç yardımıyla çekildi.


Hafriyat kamyonu şoförü Göksel Çelik, "Arkadaşlar otomobili sağ tarafa park etmiş. Biz de yoldan geliyorduk. Bu arada çıkış yaptı. Biz de sol tarafta yoğun bir trafik olduğu için kaçamadık. Arabaya çarpmak zorunda kaldık" dedi.




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