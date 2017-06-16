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16 Haziran 2017 13:53

Hafriyat kamyonu genç kızı ezdi

Habibler’de yolun karşına geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kız hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu genç kızı ezdi

16 Haziran 2017 13:53


Kaza, Habibler Arnavutköy yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran isimli genç kız yolun karşısına geçmek istedi. Fakat, birden yola atlayan genç kıza, hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpanın etkisiyle hafriyat kamyonu refüjü aşıp yolun karşına geçerek devrildi. Kamyon şoförü ise ağır yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamyonun altında kalan Berfin Kantarkıran’a ve şoföre müdahale etti. Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz genç, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Ağır yaralanan kamyon şoförü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ediyor.




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