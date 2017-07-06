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06 Temmuz 2017 11:55

Hafriyat kamyonu sürücüsü uygulama noktasından kaçtı, hareketli anlar yaşandı

Jandarma ekiplerinin Şile yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik yaptığı denetleme sırasında uygulama noktasından kaçan bir kamyon şoförü hareketli anlar yaşanmasına nenden oldu.

Hafriyat kamyonu sürücüsü uygulama noktasından kaçtı, hareketli anlar yaşandı

06 Temmuz 2017 11:55


Jandarma ekipleri Şile yolu Gözlemeciler Mevkisinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında jandarma havadan drone kullanırken yerden de motorize ekiplerden destek aldı. Geniş kapsamlı yapılan denetlemeler sırasında bir kamyon şoförü dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kamyonun hızla yoluna devam etmesi üzerine hemen harekete geçen motorize ekipler, kaçan kamyon sürücüsünün peşine takıldı. Kaçan kamyonu bir süre takip eden ekipler daha sonra durdurarak kontrol etti. Kontrollerde kamyonun ve kamyon şoförünün her hangi bir evrak eksiği olmadığı anlaşıldı.


Basın mensuplarının soruları üzerine uygulama noktasında jandarmanın ihtarına uymayarak neden durmadığını açıklayan kamyon şoförü, “Boş olduğum için geçmek zorunda kaldım. Yol çok müsaitti. Kontrol edip geçiyoruz. Kaza şoförleri nedeniyle oluyor. Çizgiler şerit değiştirmeye müsait önümde ağır araç vardı mecbur kaldım. Jandarma bir geç dedi bir dur dedi ben de anlamadım” dedi.


Kamyon şoförlerinden Ertan Öksüz, “Uygulamayı güzel buluyorum. Yapılması gerekiyor. Bazı kötü şoförler var iyi şoförleri de karalıyor. Jandarmamızın uygulamasını yerinde buluyorum” ifadelerini kullandı.


Servet Geçici ise “Harika ama her meslek grubuna bu yapılmadı. Sadece karayollarına değil. Bizi de suçluyorlar sürat yapılıyor diye ama kontrol mekanizması işlerle bir problem olmaz. Her meslek grubunda bu aynı. Bizim meslek grubumuzda da hata yapanlar var ama bunun herkese mal edilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.




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