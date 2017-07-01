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01 Temmuz 2017 10:30

Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Kartal’da bisiklete binen 6 yaşında bir çocuk dengesini kaybederek hafriyat kamyonun altına girdi.

Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

01 Temmuz 2017 10:30

Küçük çocuk şans eseri kazadan hafif yaralarla kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.


Kartal Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak’ta meydana gelen olayda, bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi. Çevredeki vatandaşların bağırması kamyon sürücüsü aracının durdu.


Küçük çocuk kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkıştı. Şans eseri ciddi bir yara almayan çocuğu kurtarma için olay yerine koşan vatandaşlar kamyonun yerinden hareket etmesini önlemek için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Baykan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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