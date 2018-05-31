Haftada 5 bin bağımlı sigaradan kurtulmak için ilk adımı atıyor

org aracılıyla atıyor. Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz sigara içenlerin sitedeki uygulamaları kullanarak bağımlılıklarından kurtulabileceklerini söyledi.

Türkiye’de gün geçtikçe sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin sayısı artıyor. Başta kanser olmak üzere bir çok hastalığın en büyük sebeplerinden olan sigaranın etkileri çeşitli platformlar ve kamu spotlarıyla gözler önüne serilirken, bağımlılıktan kurtulma noktasından kullanıcılar da adım atmaya başladı. Bu çerçevede sigaranın zararlarının anlatıldığı, çeşitli programlamalar yaparak sigarayı bırakmada yardımcı olan birakabilirsin.org’a gelen ziyaretçi sayıları artıyor.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz’ın paylaştığı verilere göre haftada 5 bin sigara bağımlısı söz konusu siteyi ziyaret ederek bağımlılıktan kurtulmada ilk adımı atıyor.

“Sigara bırakma polikliniklerinde verilen desteklerin birçoğu ücretsiz”

Sigaranın bağımlılık türleri arasında bırakılmasında en çok desteğe ihtiyaç duyulan tür olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu nedenle diğer bağımlılıklarda olduğu gibi sigarayı bırakmada da profesyonel destek alınması gerekmektedir. Biz bağımlılığı bir hastalık olarak değerlendiriyoruz. Herhangi bir hastalıkta hastaneye gidiyorsak, ilaç almamız gerekiyorsa alıyorsak bağımlılıktan kurtulma da buna benzer bir süreçten geçiyor. Sigaradan kurtulmada da destek alınması gerekiyor. Son dönemde bununla ilgili uygulamalar var. Sağlık Bakanlığı sigara bırakma poliklinikleri açtı ve orada verilen desteklerin birçoğu ücretsiz olarak sağlanıyor. Bunlar tabi önemli destekler bunlardan faydalanılması gerekiyor” dedi.

Birakabilirsin.org’da sigaranın kişisel ve toplum sağlığına etkileri üzerine bir çok bilgi ve kamu spotlarının bulunabileceğini dile getiren Yılmaz, “Birakabilirsin.org bir web sitesi burada farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Sigaranın kişisel ve toplum sağlığına etkileri üzerine bir çok bilgi ve kamu spotları bulunabilir. Bunun yanında da kişilerin sigarayı bırakması için program ve başlangıç yapması amacıyla bazı takvimler geliştirildi. Bunu takip eden kişilerin başarılı sonuçlar alacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sitede bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin sigarayı bırakmada belli bir programlama yapmalarına olanak sağlandığını aktaran Yılmaz, “Siteye çok ilgi var. Haftada 4-5 bin tekil ziyaretçi siteye girip bilgi alıyor. En azından bırakabileceğine olan inancını buradan tazeliyor. Oradaki uygulamaları da kullanarak sigarayı bırakma girişimine başlamış oluyor” şeklinde konuştu.

Savaş Yılmaz siteyi ziyaret edenlerin tümünü sigarayı bırakmak isteyen kişiler olarak gördüklerini söyleyerek, “Bu bir tekrarlanan hastalık gibidir. Bıraktığınızda yeniden başlayabiliyorsunuz. Önemli olan kişinin sigarayı bırakabileceğine inanıyor olması. Bağımlı bir kişi için bu siteye girmek bırakma noktasında önemli bir aşamadır. Siteye giren kişileri bir gün sigarayı bırakacak kitle olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hayattaki boşlukları pozitif alanlarla doldurmalıyız”

Sigaradan kurtulmaya hayattaki boşlukları doldurmak ile başlanabileceğini altını çizen Yılmaz, “Bağımlığı hayattaki boşlukları doldurma olarak görüyorum. Eğer bu boşlukları pozitif alanlarla doldurabilirseniz bağımlılığa hiç yer kalmıyor. Bir kere yaşam biçimimizde değişiklik yapmamız gerekiyor. Daha çok spor, sanat ve sağlıklı aktiviteleri hayatımıza koymamız gerekiyor ki diğerlerinden uzaklaşalım” dedi.

Trafik ışıklarında ‘kalp’ vurgusu

Her sene Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs’ı Dünya Tütünsüz Günü ilan ettiğini aktaran ve bu sene DTÖ’nün belirlediği konseptin kalp sağlığı olduğunu belirten Yılmazi “Biliyorsunuz sigara kullanımının vücudun bir çok organına çok olumsuz etkileri var. Kansere neden olma bakımından en üst sıralarda yer alıyor. Bunun yanında kalp damar hastalıklarında da önemli bir etkisi var. Tüm dünyada bu sene buna dikkat çekmek için bir konsept belirlendi. Bizim de saha etkinliklerimiz oalcak. Belli bölgelerde trafik ışıklarında kalp figürü gösterilecek. Ayrıca gönüllü ekiplerimiz de kalp sağlığa dikkat çekmek için vatandaşlarla bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek” diye konuştu.

4,7 milyar insan sigaradan korunuyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2017 yılı Küresel Tütün Salgını raporunda, dünyada 4,7 milyar insanın tütün kontrol yasaları kapsamında korunduğu belirtildi. Türkiye DSÖ’nün sigara tüketiminin azaltılması için tütün kontrolü konusunda belirlenen düzenlemelerini en üst seviyede yerine getiren 8 ülke arasında yer aldı. Dünya nüfusunun yüzde 67’sinin halka açık yerlerde sigara yasağı ve paketler üzerindeki sert uyarılar gibi tütün kontrol yasaları kapsamında korunduğu bildirildi.