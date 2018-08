Hakan Balta futbolu bıraktı

Galatasaray’da uzun yıllar forma giydikten sonra forma şansı bulmakta zorlanan Hakan Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, futbol hayatına nokta koydu.

35 yaşındaki futbolcunun yaptığı açıklama şöyle:

"Altı yaşında başladığım aktif futbol hayatıma bugün son veriyorum.Oynadığım CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer Füchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor, Türk Milli Takımı ve Galatasaray Kulübü’ne sonsuz teşekkür ederim. Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray’ın yeri tabi ki apayrı. 11 senede burada kazandığım başarılardan ziyade benim için her zaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere saha içinde ve dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek hep önceliğim oldu.

Birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün kulüp çalışanlarına da her şey için minnettarım. Karşılıklı oynadığım arkadaşlara ve kulüplere de teşekkür ederim. Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde, her zaman arkamdaydılar. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Ve gelelim sizlere... Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında iyi ki buradayım dedirten Galatasaray taraftarı. Geriye dönüp baktığımda tüm güzel anılarımda sizler varsınız. Yarın sizlere statta sadece Galatasaray’ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim. Biliyorum ki; hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin..."