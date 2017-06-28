Hakan Ergün sürpriz parçasıyla yaza ‘merhaba’ diyecek

Anadolu Rock Müziği’nin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Ergün, 2017 yazına usta sanatçı İlhan Şeşen imzalı sürpriz bir eser ile ’merhaba’ demeye hazırlandığını belirtti. Müzikal serüvenine Üsküdar Musiki Cemiyetinde başlayan sanatçı, yaza İlhan Şeşen imzalı sürpriz bir eser ile damga vurmaya hazırlandığını söyleyerek, “Usta sanatçı İlhan Şeşen’in bir eserini yorumlayacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Eserin adını şimdilik gizli tutuyoruz. Parçayı müzikseverlere sunmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Hakan Ergün kimdir?

Anadolu Rock Müziği’nin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Ergün geçtiğimiz aylarda ‘Kerkük Zindanı’ adlı single’ı ile ikinci kez dijital platformlarda yerini almıştı. Müzik camiasına adım attığı ilk günden bu yana , Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte festival ve özel organizasyonlarda konserler verdi.

Sivil Toplum çalışmalarını sürdürürken bir yandan solo kariyeri için çalışmalarına devam eden Hakan Ergün 2015 Yılında Şaşkın, 2016 Yılında Kerkük Zindanı adlı albümleri ile müzik severler ile buluşmuştu.

2017 yılında ise Cem Karaca’nın ‘Sevda Kuşun Kanadında’ adlı şarkısını yeniden düzenleyerek sosyal medya platformlarında müzik severlere sundu.