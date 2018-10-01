Hakan Peker: “Üretilen şarkıların kalitesi ve sözleri kötü”

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, CRI TÜRK'te Michael Kuyucu'nun sorularını yanıtladı. Günümüz müzik endüstrisinin kötü bir durumda olduğunu söyleyen Peker, “Bugünkü müzik dünyasından zevk almıyorum. Üretilen şarkıların kalitesi, sözleri kötü. Şimdi 'single' yapıyorsun, o şarkı yayınlanıyor. Arkasından 3 tane şarkıyı single yapan sanatçı bu ülkede 'star' oluyor” diye konuştu.

Kasım ayının başında ‘Asi' adlı albümünü müzik marketlere sunmaya hazırlanan Hakan Peker, CRI TÜRK'te Michael Kuyucu'nun sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, bu albümünün son albümü olacağını söylerken, bundan sonra tekli çalışmalarla müzik kariyerine devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Peker, Michael Kuyucu'ya dijital medyada yapılan manipülasyon yüzünden müzik endüstrisinde haksız rekabetin yapıldığını söylerken, müzik endüstrisinin beş konu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

“İnternette başarısız sanatçıları başarılı gibi gösteriyorlar”

Hakan Peker, Michael Kuyucu'nun eskiden kaset ve CD satışlarından para kazanırdınız, şimdi satışlar internetten yapılıyor. İnternet satışlarından para kazanıyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “İnternet bize çok fazla para kazandırmıyor, tam tersine internet bir dijital mecra ve biliyorsunuz ki bu işlerin dünyada hackerleri var. Bizde öyle hackerler var ki başarısız sanatçıları başarılı, başarılıları da başarısız gibi gösteriyor. Türkiye'de şu anda internet korsanları, para karşılığında bazı firmalar ve sanatçıların tıklamalarını yüksek göstererek bunu da algı operasyonuyla, "Şu sanatçının videosu şu kadar tıklandı" diyerek halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Sanatçıları da var bunların içinde, prodüktörleri de var. Bunlarla ilgili çok yakında bir operasyon olacak, onu da buradan ilk kez söyleyeyim” diyerek Youtube'da kliplerinin izlenme oranlarını sahte tıklanmalarla yükselten yorumculara göndermede bulundu.

Müzik endüstrisini tehdit eden 5 konu

Hakan Peker, Michael Kuyucu'ya günümüz müzik endüstrisinin kötü bir durumda olduğunu söyledi ve bunun nedenlerini “Bugünkü müzik dünyasından zevk almıyorum. Üretilen şarkıların kalitesi, sözleri kötü. Şimdi 'single' yapıyorsun, o şarkı yayınlanıyor. Arkasından 3 tane şarkıyı single yapan sanatçı bu ülkede 'star' oluyor. Üç, dört şarkıyla star oluyor, açık hava sahnesinde konser veriyor. Peki, üç - dört şarkı 15 dakika yapar, sonra ne söylüyorsun? Bana göre burada birçok problem var. Sadece sanatçılarla ilgili değil, halkın algısıyla, sanata ve şarkılara bakış açısıyla da ilgili birçok problem var. Sosyolojik birtakım şeyler var diyebilirim. Müzik endüstrisini tehdit eden konular içinde “sahte organizasyonlar”, “medyanın ayakları”, “lobicilik”, “çeteleşme”, “gruplaşma” gibi konular var" sözleriyle dile getirdi.