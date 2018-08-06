Hakan Şahin: “Sezona erken başlamak bizim için avantaj olacak”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve bu sezon ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sezon hazırlıklarına başladı. Kulübün Basketbol Branş Sorumlusu Hakan Şahin, İHA’ya yaptığı açıklamalarda, yeni sezonda çok iyi bir takım izleteceklerini söyledi. Avrupa maçları nedeniyle sezonu 1 hafta önceden açtıklarının altını çizen Şahin, “Güzel transferler yaptık. 4 yabancı, 5 yerli oyuncu kattık kadromuza. Bu sezon güzel işler yapacağız. Şu anda hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Öncelikle önümüzde bir Göl Kupamız var. 4 takımdan oluşan bir turnuva olacak. Burada eksiklerimiz varsa onları göreceğiz. Ardından Aris ve PAOK’la dostluk maçlarımız olacak. Bu maçlarda eksiklerimizi, çalışmamız gerekenleri gösterecektir. Bundan sonra ayın 20’sindi Çekya’da Europe Cup ilk maçında sezona başlayacağız” diye konuştu.

“Ahlaklı ve maneviyatlı gençler yetiştireceğiz”

Çalışmalara 1 hafta önceden başlamanın kendileri için avantaj olacağını söyleyen Şahin, “Çalışmalara 1 hafta erken başlamak bizim için avantaj olacaktır. En azından hazırlığımızı ön elemelerden önce yapacağımız maçlarla göreceğimiz için bir problem çıkmayacaktır. Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Papic’i kadromuza kattık. Ayın 28’inde 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası için hazırlıkları var ve Papic, milli takıma gidecek, 18 Eylül’de dönecek. Bu oyuncunun eksikliği dışında herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu sene bizim için en önemli şey kulüpteki yapıyı kurumsal hale getirmek. Sizlerin de desteğiyle bu kurumsal yapımızdaki yükselecek olan ivmeyi göreceksiniz. Bu yapı içinde ahlaklı ve maneviyatlı gençler yetiştireceğimize inanıyoruz. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bu inançla da 1 hafta önceden başladık hazırlıklarımıza” açıklamalarını yaptı.