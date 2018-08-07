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07 Ağustos 2018 11:35

Hakan Yavuz: “4 yabancıyla oynama kararı aldık”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Yavuz, yeni sezon öncesinde 4 yabancıyla oynama kararı aldıklarını belirtti.

Hakan Yavuz: “4 yabancıyla oynama kararı aldık”

07 Ağustos 2018 11:35

Yavuz, ligde Play-Off’u hedeflediklerini söyledi.


Yeni sezon hazırlıklarına 1 hafta önce başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nda Başantrenör Hakan Yavuz, İHA’ya konuştu. Yabancı olmadığı bir kulübe geldiğini belirterek sözlerine başlayan Yavuz, “3 sene önce 2 sezonluk bir görevim vardı. Yönetime teşekkür ediyorum tekrar bu göreve layık gördükleri için. Bütçemiz doğrultusunda hedefleri olan bir takım kurduk. Yönetimle birlikte 4 yabancı oynatma kararı aldık. 4 yabancıyla başlayacağız lige. Daha sonra gerekirse alacağız. Bu da Türk oyuncular için önemli bir karar. Europe Cup’ta oynayacağımız için sezonu diğer takımlara göre 1 hafta erken açıyoruz. 20 Eylül’de Çekya’da bir maçımız var” dedi.



“Hedefimiz Play-Off”


Bütçeleri doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını vurgulayan Hakan Yavuz, “Bütçemiz doğrultusunda istediğimiz oyuncuları aldık. Sadece 2 numara pozisyonu için bir Türk oyuncu alacağız. Elimizdeki kadro lig ve Avrupa için yeterli. Hedefimiz Plaf-Off’a girmek. Bu nedenle bu kadro, oyuncu kurgusu açısından hedefli bir kadro ve hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu kadrodaki tek soru işareti, lig başlayınca hem ligi hem de Avrupa’yı birlikte götürebilecek mi? Avrupa maçlarıyla lig maçlarını beraber götürebilecek miyiz? Yeni bir kadro, farklı kulüplerden gelen oyuncular var. Bu nedenle de bunu ancak yola çıktıktan sonra göreceğiz. Ama Son 16’ya kalacağımızı tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.




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