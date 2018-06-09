Yılmaz, taahhüt ettikleri bedelin geçmesi halinde Galatasaray’a ekstra bir bedel ödeneceğini de açıkladı.

Galatasaray’ın Riva arsasını çıkan ihalede alan Yılmaz İnşaat’ta Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine projenin detayları hakkında bilgi verdi. Riva ihalesinin Emlak’tan konuttan gelir paylaşımı usulüne göre alınan bir ihale olduğunu belirten Yılmaz, “İlk ihale sonucunda ikinci olarak çıkmıştık. Daha sonra birinci firma görevlerini yerine getiremeyince ikinci olarak bize teklif edildi. İhale sürecinden sonra çok çaplı bir çalışma sürecimiz oldu. İlk aşamada uluslararası ve yerli mimarlık firmalarından konsept proje çalışmaları yaptırdık. Bunların arasından bir seçim yaptık. Baraka Mimarlık ile devam etme kararı aldık. Bu kararı alırken, arazide doğal yapıya dokunmadan neler yapılabileceğini konuştuk. Her evin kendine ait bahçesi var. Mümkün olduğu kadar insanları toprağa bastırmak istedik. Yaklaşık 400-500 metrekarelik bahçeler oluşturduk” diye konuştu.

“Bir daire sahibi olan insanın gelip villa sahibi olabileceği bir konsept ürettik”

Toplamda 1500 ile 1600 arası villa çıkacağını söyleyen Hakan Yılmaz, “İlk etapta 100 bin satış metrekaresi oluşturduk. Bu 500 villayı kapsıyor. Bu villalarda çok çeşitli alternatifler ürettik. Elimizdeki projelerde herkese hitap edecek villalar olacak. Bir daire sahibi olan insanın gelip villa sahibi olabileceği bir konsept ürettik” şeklinde konuştu.

“İlk etabı başladıktan sonra 2-3 sene içinde teslim edeceğiz”

Projelerin Emlak Konut ile yapılan sözleşmeye göre bitirilme süresinin 6 sene olduğunu ifade eden Hakan Yılmaz, “Fakat proje 6 sene sürmeyecek. İlk etabı başladıktan sonra 2-3 sene içinde teslim edeceğiz. Projemizin içinde sosyal alanlar, Türkiye’de gerçekleştirmemiş lagünümüz olacak. Yüzülebilir bir gölet yapıyoruz. Ticari alanlar da olacak. Okulumuz var. Kampüsümüz olacak. İyi bir marka okul ile görüşüyoruz. Kısa zamanda neticeleri alacağız” ifadelerini kullandı.

“Satış hasılat rakamımız taahhüt ettiğimiz bedeli geçerse Galatasaray’a ekstra para verilecek”

Galatasaray Spor Kulübü’nün alacağı pay hakkında da konuşan Yılmaz, “Emlak Konut ile Galatasaray arasında bir protokol var. O protokol çerçevesinde standart bir bedel var. Satış rakamı eğer bizim taahhüt ettiğimiz satış rakamını bedelini geçerse ekstra verilecek bir bedel daha var. Normalde 952 milyon TL’lik bir sözleşme var. Bu bizim taahhüt ettiğimiz bedel. Bunu biz Emlak Konut’a vereceğimiz bedel. Emlak Konut ile Galatasaray arasında ayrı protokol var. Ondan da ayrı yüzde oranları var. Eğer satış hasılat rakamımız taahhüt ettiğimiz bedeli geçerse o bedel üzerinden belli bir yüzde oranımız var. O yüzde oranı kadar ilave paralar Galatasaray Kulübü’ne verilecek” değerlendirmesinde bulundu.