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Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak.


Süper Lgi'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'de ilk bir karşılaşma yönetecek. Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.

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