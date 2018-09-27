Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak.

Süper Lgi'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'de ilk bir karşılaşma yönetecek. Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.