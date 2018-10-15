Hakemler fazla mesaide

Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada hakemler adeta fazla mesai ile çalıştı. Özellikle bu sene uygulanmaya başlanan VAR sistemi, hakemlerin geçtiğimiz sezonlara göre daha çok çalışmasına sebep oldu.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli aranın ardından futbol heyecanı 19 Ekim Cuma günü oynanacak Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla tekrar start alacak. Geride kalan 8 haftada ise en fazla tartışılan konulardan biri yine hakemler oldu. Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle hataların en aza indirgeneceği düşünülse de tartışmalar son bulmanın aksine daha da alevlenerek devam etti. Sürekli ön planda tutulan ve verdikleri kararlarla eleştiri oklarının hedefinde olan hakemler ise geçmiş yıllara göre bu sezon daha fazla mesai yapıyor. Hafta içi standart eğitim ve antrenmanlarla meşgul olan hakemler, gerek Süper Lig gerekse de 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yoğun maç programlarında hakem, dördüncü hakem, VAR ve AVAR gibi görevlerde bulunuyor.

Sezon başında Süper Lig hakemi olarak 25 isim belirledi. Söz konusu isimler arasında yer alan hakemlerden Zorbay Küçük, bu sezon henüz hiçbir görevde bulunmadı. Barış Şimşek ise Spor Toto Süper Lig'de hakem olarak herhangi bir karşılaşmaya atanmamasına rağmen 11 VAR ve 1 AVAR olarak Riva'daki Video Yardımcı Hakem merkezinde en fazla bulunan isim oldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 17 mücadelede yer alan Ali Şansalan, bu süreçte en çok çalışan hakem oldu. Şansalan'ı 16 karşılaşmayla Koray Gençerler takip etti.

Geride kalan 8 haftada hakemlerin Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda aldıkları maç sayıları ve görev dağılımları aşağıdaki gibi:

Ali Şansalan: 9 (AVAR)+ 1 (H)+ 5 (DH)+ 1 (1.Lig)+ 1 (ZTK): 17

Koray Geçerler: 9 (AVAR)+ 1 (H)+ 4 (DH)+ 1 (1.Lig)+ 1 (ZTK): 16

Serkan Tokat: 7 (AVAR)+ 1 (H)+ 6 (DH)+ 1 (1.Lig): 15

Volkan Bayarslan: 8 (AVAR)+ 1 (H)+ 4 (DH)+ 2 (1.Lig): 15

Bahattin Şimşek: 6 (AVAR)+ 1 (H)+ 5 (DH)+ 2 (1.Lig)+ 1 (ZTK): 15

Serkan Çınar: 6 (AVAR)+ 2 (H)+ 4 (DH)+ 1 (1.Lig): 13

Fırat Aydınus: 7 (VAR)+ 6 (H): 13

Bülent Yıldırım: 8 (VAR)+ 4 (H): 12

Hüseyin Göçek: 8 (VAR)+ 4 (H): 12

Mete Kalkavan: 8 (VAR)+ 4 (H): 12

Halis Özkahya: 7 (VAR)+ 5 (H): 12

Ümit Öztürk: 6 (VAR)+ 1 (AVAR)+ 5 (H): 12

Arda Kardeşler: 1 (VAR)+ 5 (AVAR)+ 4 (H)+ 2 (DH): 12

Alper Ulusoy: 4 (VAR)+ 2 (AVAR)+ 4 (H)+ 2 (DH): 12

Suat Arslanboğa: 5 (AVAR)+ 2 (H)+ 5 (DH): 12

Mustafa Öğretmenoğlu: 5 (AVAR)+ 2 (H)+ 4 (DH)+ 1 (1.Lig): 12

Barış Şimşek: 11 (VAR)+ 1 (AVAR): (12)

Özgür Yankaya: 3 (AVAR)+ 3 (H)+ 5 (DH): 11

Y. Kemal Uğurlu: 2 (VAR)+ 3 (AVAR)+ 5 (H)+ 1 (DH): 11

Ali Palabıyık: 4 (VAR)+ 6 (H)+: 10

H. Umut Meler: 3 (VAR)+ 2 (AVAR)+ 4 (H): 9

Cüneyt Çakır: 3 (VAR)+ 6 (H): 9

Tugay Kaan Numanoğlu: 1 (H)+ 6 (DH)+ 1 (1.Lig)+ 1 (ZTK): 9

Abdulkadir Bitigen: 6 (DH)+ 2 (1.Lig)+ 1 (ZTK): 9

Kısaltmalar: VAR (Video Yardımcı Hakem), AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı), Süper Lig hakemi (H), Dördüncü hakem (DH), 1.Lig, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)