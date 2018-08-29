Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de şehit düşen 3 çocuk babası Piyade Er İsa Erçetin, Ataköy 5. Kısım Camii’inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şehidin komutaları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Yusuf Erçetin taziyeleri kabul etti.

Şehit Erçetin, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin naaşını "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar omuzlarında taşındı.