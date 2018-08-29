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29 Ağustos 2018 11:16

Hakkari şehidinin naaşı baba ocağına getirildi

Hakkari’de şehit düşen Piyade Er İsa Erçetin’in naaşı helallik alınması için Bayrampaşa’daki baba ocağına getirildi.

Hakkari şehidinin naaşı baba ocağına getirildi

29 Ağustos 2018 11:16

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehit evine akın etti. Oğlunun tabutunu öperek karşılayan şehit babası "Vatan sağolsun" dedi.


Şehidin evinin bulunduğu Cevatpaşa Mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehit evine akın etti. Vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.


Şehidin ailesi ise evin önünde taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Şehidin 3 aylık bebeği Muhammed, 3 yaşındaki kızı Eda ve 4 yaşındaki oğlu Yusuf da cenaze evinin önündeydi.


Şehit Erçetin’in Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek karşılayan babası "Vatan sağolsun" dedi.


Şehit Piyade Er Erçetin, Ataköy 5. Kısım Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.




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