Hakkari'ye Vali olarak atanan Şişli Kaymakamına veda

Hakkari'ye Vali olarak atanan Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık için düzenlenen veda yemeğinde çalışma arkadaşları, Şişli'nin yöneticileri yalnız bırakmadı.

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 ile atanan valiler arasında olan Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valisi olarak atanması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. Şişli'de düzenlenen yemeğe, Merkez Valisi Salih Işık , Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli Asayiş Büro Amiri Selçuk Keskin, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve aileleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf teşkilatlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yeni görev yerim sizden ayrılık değildir”

Türkiye'nin en önemli bilim, kültür, sanat ve eğitim merkezi olan Şişli'de görev yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu özellikle ifade eden İdris Akbıyık, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve saygıdeğer Şişli halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin şiarı sayarak hizmet götürme arzu ve isteğiyle çalıştık. Yeni görevim sizlerden bir ayrılık değil, samimi dostluklarımın farklı bir mekanda devamı anlamına gelmektedir"dedi.

Veda yemeği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.