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26 Haziran 2018 10:38

Haldun Türel’den ’Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul’

İstanbul âşığı ve uzmanı Haldun Hürel’in yeni kitabı Tuhaf ve ’Kısa Öykülerde İstanbul’ Kapı Yayınları’ndan çıktı.

Haldun Türel’den ’Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul’

26 Haziran 2018 10:38


Haldun Hürel son kitabı Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul ile okurları tuhaf ve kısa öykülerle “dillerin tabir, kalemlerin tasvir etmesi mümkün olmayan” bir İstanbul’a götürüyor.


Özellikle 16. yy’dan itibaren “masal diyarı” olarak algılanan, dünyada 130’dan fazla ismi olan tek şehir İstanbul’u bu defa farklı okuyacaksınız. Haldun Hürel, İstanbul’un yaşadığı bütün dönemlerden kısa kısa ve yer yer “tuhaf” olan pasajlar aktarıyor. Bu güzide şehrin anılarında okuru bir o yana, bir bu yana savurarak gezdirip dolaştıran Hürel, efsaneler şehri İstanbul’a dair birbirinden ilginç ve tuhaf hikâyeleri günümüze taşıyor.




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