Haliç Dragon Bot Yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan yarış havadan görüntülendi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 91’inci yıldönümü münasebetiyle İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından bu yıl Sütlüce Sahilinde ilki düzenlenen Haliç Dragon Bot Yarışları çeşitli etkinliklerle başladı. 4 kategoride 33 takımın katılım gösterdiği Dragon Bot yarışlarına İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte çok sayıda sporcu yakını ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan Dragon Bot Yarışları Başkan Ahmet Misbah Demircan’ın verdiği start ile başladı. Birinci olabilmek için kürek çeken sporcuların mücadelesi nefesleri kesti. Sıralama yarışlarında mücadele eden sporcuların dereceye girebilmek için mücadeleleri renkli görüntüler oluşturdu. Sporcuların kıyasıya mücadeleleri ise havadan görüntülendi.

“Hedefimiz gençliğe su sporlarını ve denizi sevdirmek”

Dragon Bot Yarışlarına katılarak açıklamalarda bulunan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinin hedefe İstanbul’un boğazını, denizini temiz tutarak gençlere ve geleceğe bunu sevdirmek istiyoruz. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramının da hedefi Türkiye’de denizi, deniz sporlarını, denizin varlığını, ülkemiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu ve denizlerde ne kadar güçlü olursak ülkemizin o kadar güçlü olacağını anlatmaya yöneliktir. Özellikle İstanbul’un boğazını, Haliç’ini, Marmara’sını, Karadeniz’ini sevdirmeye yönelik aktivitelere bu sene birlik olarak girmeye karar verdik. Böylelikle geleneksel mekan olan Haliç’te bu yarışları 32 takımla bu sene startını verdik ve yarışmalar tertipledik. Hedefimiz gençliğe su sporlarını ve denizi sevdirmektir. Ayrıca deniz ticaretiyle uğraşmanın bireysel hayatımızla ülkemize ne büyük fırsatlar getirdiğini altını çizmek istiyoruz” dedi.

Haliç Dragon Bot yarışları sporculardan tam not aldı

Bu yıl ilki düzenlenen Haliç Dragon Bot Yarışlarına spor takımları yoğun ilgi gösterdi. 4 kategoride ve 8 kulvarda yapılacak olan yarışlar ve etkinlikler sporculardan tam not aldı. Yarışlarda iddialı olduklarını söyleyen yarışmacı Fatih Esen, “Yaklaşık 3-4 yıldır dragon yarışlarına katılıyoruz. Daha önce yapılan yarışlarda birçok başarılarımız var. Bugün burada da yarışmaya geldik, umarım güzel bir yarış olur. Herkese başarılar diliyorum. Etap olarak biraz kısa ama güzel olacak. Daha önceki yarışlarda 5 kulvarla yarışıyorduk, burada 8 kulvarda yarışacağız” diye konuştu.

Okçular Vakfı olarak iddialı olduklarını söyleyen Ömer Faruk Güncer, “Biz Okçular Vakfı olarak kurum adına katıldık. Çok beğendik, bakalım çalışacağız. Bizim Okçular Vakfı olarak spor geçmişimiz var iddialıyız. Beyoğlu Belediyesine bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Haliç Dragon Bot Yarışmaları sonucunda dereceye giren spor takımları madalya ve kupanın yanı sıra para ile ödüllendirildi.