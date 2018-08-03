Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 23:52

Haliç Köprüsündeki çalışmalarda metrobüs seferleri aksamayacak

Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak çalışmalarda metrobüs seferlerinin aksamayacağı açıklandı.

Haliç Köprüsündeki çalışmalarda metrobüs seferleri aksamayacak

03 Ağustos 2018 23:52

Çalışmalar sırasında trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Haliç Köprüsü metrobüs yolunda 2 gece sürecek asfalt yenileme çalışması süresince metrobüs seferleri aksamayacağı bildirildi.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır. Çalışmalar süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç