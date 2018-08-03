Haliç Köprüsündeki çalışmalarda metrobüs seferleri aksamayacak

Çalışmalar sırasında trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Haliç Köprüsü metrobüs yolunda 2 gece sürecek asfalt yenileme çalışması süresince metrobüs seferleri aksamayacağı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır. Çalışmalar süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır” denildi.