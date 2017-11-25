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25 Kasım 2017 21:59

Haliç Metro Köprüsünden denize atlayan genci arama çalışmaları sürüyor

Haliç Metro Köprüsü’nden 20’li yaşlarda bir genç denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Haliç Metro Köprüsünden denize atlayan genci arama çalışmaları sürüyor

25 Kasım 2017 21:59

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Olay, saat 20.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 20’li yaşlarda bir genç metro köprüsünün yürüme yolundan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın denize atladığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, sağlık ekipleri kıyıda hazır bekledi. Ekiplerin genci bulmak için başlattıkları çalışmalar sürüyor.




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