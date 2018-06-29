Halil Umut Meler, Akdeniz Oyunları final maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İspanya’nın Tarragona şehrinde devam eden Akdeniz Oyunları’nda futbol finalini FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler’in yöneteceği belirtildi. TSİ 13.30’da başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan Ilias Alexeas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan Ioannis Papadopoulos olacak.

Meler, Mayıs ayında İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetmişti. Ayrıca kısa süre önce UEFA tarafından açıklanan UEFA Hakem Klasmanı’nda 2. kategoriye yükselmişti.