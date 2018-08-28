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28 Ağustos 2018 12:12

Halil Umut Meler’den iki penaltı iptali

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Halil Umut Meler’den iki penaltı iptali

28 Ağustos 2018 12:12

haftası geride kalırken, genç hakem Halil Umut Meler, bu haftaya kadar yönettiği 2 mücadelede de ilk önce penaltı noktasını gösterdi, sonrasında ise Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla bu kararlarını iptal etti.


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon devreye giren VAR sistemiyle birlikte hakemlerin maç içerisinde verdiği kararlar da zaman zaman değişmeye başladı. Süper Lig’in 3. haftası geride kalırken, Fenerbahçe - Bursaspor ve Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor mücadelelerinde düdük çalan Halil Umut Meler, söz konusu maçlarda iki kez penaltı noktasından geri döndü. Meler, ilk hafta oynanan Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında Lima’nın düşürülmesi sonucu Bursaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’a giden genç hakem, bir önceki pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle bu kararından vazgeçti. Dün akşam da Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor mücadelesini yöneten Halil Umut Meler, maçın 67. dakikasında Sinan Gümüş’ün ceza sahası içerisinde yere düşürülmesi sonucu penaltı noktasına gitti. Bu pozisyonun ardından VAR hakeminden gelen talimatla birlikte pozisyonu tekrar izleyen Meler, yanlış karar verildiğine hükmederek oyunu devam ettirdi.




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