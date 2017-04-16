Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 11:46

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel oyunu kullandı

Oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel oyunu kullandı

16 Nisan 2017 11:46

Oy verirken mührü unutan Korel, görevliler tarafından uyarıldı.


Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç, anayasa değişikliği referandumunda oyunu kullanmak için eşi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Vatandaşlar ünlü çifte yoğun ilgi gösterdi. Eşi ile birlikte oy kullanacağı sandığa gelen Ergenç, kimlik kontrolünden sonra oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında Bergüzar Korel, mührü unutunca görevliler tarafından uyarıldı.


Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu Halit Ergenç , “Hayırlısı olur inşallah. Önemli bir gün. Herkesin bütün değerlerini ve gelecek düşüncelerini ortaya koyup, adam akıllı düşünerek karar vermesi gereken bir gün. Herkes kararını vermiştir, bugüne kalmaz” dedi.


Bergüzar Korel de hayırlı olmasını diledi. Oy verme işlemi sırasında mührü unutması hatırlatılınca Korel güldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:27
  • Güneş :06:16
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:00
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!