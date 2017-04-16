Halit Ergenç ve Bergüzar Korel oyunu kullandı

Oy verirken mührü unutan Korel, görevliler tarafından uyarıldı.

Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç, anayasa değişikliği referandumunda oyunu kullanmak için eşi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Vatandaşlar ünlü çifte yoğun ilgi gösterdi. Eşi ile birlikte oy kullanacağı sandığa gelen Ergenç, kimlik kontrolünden sonra oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında Bergüzar Korel, mührü unutunca görevliler tarafından uyarıldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu Halit Ergenç , “Hayırlısı olur inşallah. Önemli bir gün. Herkesin bütün değerlerini ve gelecek düşüncelerini ortaya koyup, adam akıllı düşünerek karar vermesi gereken bir gün. Herkes kararını vermiştir, bugüne kalmaz” dedi.

Bergüzar Korel de hayırlı olmasını diledi. Oy verme işlemi sırasında mührü unutması hatırlatılınca Korel güldü.