Halk ozanı Ali Ekber Çiçek türküleriyle anıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ali Ekber Çiçek Türküleri” programında Türk halk müziğinin genç kuşak başarılı yorumcularından Baran Metin ve Çağdaş Aslan sahne aldı. Metin ve Aslan, programda 400’den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştıran ve Anadolu müziğini dünyaya tanıtan Ali Ekber Çiçek’in eserlerini seslendirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında “Pinhan” isimli ilk albümünü çıkartan Çağdaş Aslan, Ali Ekber Çiçek’in müzikal yaşamındaki etkilerini ve tanışma öyküsünü izleyicilerle paylaştı. Aslan, “İlkokul beşinci sınıftayken İstanbul’da Çağlayan semtinde oturuyorduk. Ali Ekber Çiçek’i görmek için okuldan kaçtım. TRT İstanbul Radyosu’na gittiğimde Çiçek, ‘Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Gel şöyle otur. Bağlama kursuna git’ diye beni yönlendirdi” diye konuştu.