Halk sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendiriliyor

Festivalde sağlık söyleşilerinin ardından birçok kadın ve çocuk sağlıklı yaşama dikkat çekmek için balonlarını gökyüzüne bıraktı, uçurtmalarını keyifle uçurdu.

Vatandaşlara sağlıklı beslenme düzeni, sporun yaşam için önemi ve hastalıklara karşı erken tanının öneminin anlatıldığı Zeytinburnu Sağlıklı Yaşam Festivali başladı. Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışı meme kanserine yönelik bilgilerin verildiği söyleşiyle başladı. Zeytinburnu Sahili’nde gerçekleştirilen festivalde meme ve çocuk sağlığı, beslenme, diyet, kalp sağlığı, fizik tedavi, ortopedi, göz sağlığı gibi birçok branşta uzman doktorlar vatandaşlarla minder sohbetlerinde bir araya gelecek. Festivalde yetişkinler uzman doktorların sohbetlerine katılırken çocuklar için alanda eğlence parkurları, uçurtma ve balon uçurma, dev satranç, dev jenga, palyaço ve yüz boyama gibi etkinlikler hazırlandı. Alandaki söyleşilerin ardından birçok kadın ve çocuk sağlıklı yaşama dikkat çekmek için balonlarını gökyüzüne bıraktı, uçurtmalarını keyifle uçurdu.

"Doğru ve sağlıklı bilgiyi uzmanlarından duymuş oluyorlar"

Vatandaşların hastalıklar hakkında doğru bilgileri uzmanlarından aldığı bir festival gerçekleştirdiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eyüp Demir, "Zeytinburnu Sağlıklı Yaşam Festivali 5-6 Mayıs tarihlerinde Koç Üniversitesi işbirliğinde Zeytinburnu Sahili’nde gerçekleşiyor. Burada 12 farklı uzmanlık gerektiren konu başlığında doktorlarımız vatandaşlarımızla bire bire interaktif minder sohbetleri gerçekleştiriyor. Gelen vatandaşlarımızın çocuklarının keyifli vakit geçirebilmesi adına onlara ayrıca oyun alanları oluşturduk. Burada doğru ve sağlıklı bilgiyi uzmanlarından duymuş oluyorlar” dedi.

"Halkımızı bilgilendiriyoruz"

Festivalle vatandaşların hastalıklar hakkında bilinçlendirildiğini ifade eden Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer, "Sağlıklı yaşama hakkında bilgilendirmek, karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını ortaya çıkmadan saptayabilmeleri amacıyla belirli etkinlikler düzenliyoruz. Bunların içinde özellikle toplumumuzda dikkat etmemiz gereken meme sağlığı, kalp, diyabet, pediatrik hastalıklar, fizik tedavi, iskelet sistemleri sorunlarıyla ilgili halkımızı bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Saat 10.00’dan 15.00’a kadar vatandaşları ağırlayan Zeytinburnu Sağlıklı Yaşam Festivali, 6 Mayıs tarihine kadar uzman hekimlerle vatandaşları buluşturmaya devam edecek.