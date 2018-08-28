Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:58

Halkalı’da kimyasal madde paniği: 1’i çocuk 2 yaralı

Halkalı’da kamyonetten yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1’i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halkalı’da kimyasal madde paniği: 1’i çocuk 2 yaralı

28 Ağustos 2018 15:58

İBB’ye bağlı ekipler yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde yola dökülen maddenin sülfürik asit olduğu belirlendi.


Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BH 5337 plakalı kamyonet Meltem Sokak’a doğru yokuş yukarı çıktığı sırada arkada bulunan kapak açıldı. Kapağın açılmasıyla kamyonetin arkasındaki kimyasal madde yola döküldü. Bu sırada yoldan geçmekte olan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.


Çocuğun annesi tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralanan diğer vatandaş ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralanan vatandaş, "Yolda ayağım kaydı, düştüm. Yolun karşısına geçene kadar pantolonum eridi" dedi.


Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı.


Yapılan ilk incelemelerin sonucunda yola dökülen maddenin sülfürik asit olduğu belirlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç