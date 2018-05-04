Halkalı’da seyir halindeki bir araç alev alev yandı

Araçtan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Halkalı mevkiinde kavşaktan dönen bir araçta çıktı. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir araç dönel kavşağa geldiğinde bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Aracından dumanlar çıktığını gören şoför araca sağa çekerek aşağıya inip yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanandan araçtan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan o anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.