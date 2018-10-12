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Halkalı'da yanan binada mahsur kalan kadının korku dolu anları kamerada

İSTANBUL(İHA) – Halkalı’da, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İSTANBUL(İHA) – Halkalı'da, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yan dairenin balkonunda mahsur kalan kadının panik dolu anları kameralara yansırken, kadın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldı.


Küçükçekmece Halkalı Filiz Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında saat 11.20 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yan dairenin balkonunda bir kadın mahsur kaldı. Çatı katından yükselen alev ve dumanları gören kadın panik içinde balkona çıkıp vatandaşlardan yardım istedi. Ellerini havaya kaldırarak panik içinde balkonda bekleyen kadını olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kadının panik anları vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.

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