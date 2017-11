Hamdi Ulukaya Girişimi yeni girişimcileri bekliyor

Program kapsamında yeni kayıt döneminde 24 girişimci adayı ve 6 startup dahil edilecek.

Türkiyeli genç girişimciler için harekete geçerek iki ayrı destek programı açan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) Startup Destek Programı, yeni başvuruları almaya hazırlanıyor. Başvurular arasından seçilecek 24 girişimci adayı ve 6 startup, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar. Yapılan açıklamada, Türkiye‘de kurulmuş startupların Amerika pazarı ve dünyaya açılmasına destek olmak için açılan HUG Startup Destek Programı başvuruları, 15 Aralık 2017 ile 20 Ocak 2018 arasında yapılabilecek. Bir girişim fikri olan ve bunu hayata geçirmek için destek arayan gençlere yönelik olan, HUG Girişimci Adayı Destek Programı başvuruları ise 13 Ocak-18 Şubat 2018 arasında alınacak. Başvuruların HUG’un internet sitesi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

"Türkiye’nin her köşesinden her insan benim yaptığımı yapabilir"

Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren iş adamı Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz yaz ilk dönem katılımcıları ağırlayan program hakkında, "Girişimciliği Türkiye’nin her noktasından, her bir şehrinden, köyünden, her insan yapabilmeli. İyi yapabilmeli, kimseye borçlu hissetmeden, kimseyi tanımadan, sadece kendi fikrine güvendiği için yapabilmeli. Bu küçük bir işletme de olabilir büyük bir işletme de. HUG’da amacım, benim yaptığımın Türkiye’nin her köşesinden her insan tarafından yapılabileceğini anlatabilmek. Benden çok daha iyi girişimciler çıkıp çok daha güzel şeyler yapıp hem yurt dışına hem Türkiye içine yeni ürünler sunabilir, problemlere çareler bulabilir. Programa katılan gençlerin her biri pırıl pırıl. Hepsinin yaptıkları işlerle ilham kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir pencere açmak için"

Ulukaya, programa katılan girişimcilere dair beklentilerini ise şöyle ifade etti: "Bizim ‘Programa katıldıktan sonra şunları yapacaksınız’ diye bir beklentimiz yok. Tek beklentim, onların hayatında, kafasında bir şeyler değişti mi, yeni bir pencere açıldı mı; dünyaya daha farklı bir açıdan bakabiliyorlar mı; bildikleri bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu ispatlayabiliyorlar mı? Programın amacı bu. Bunu onlara çok tekrar ettim çünkü ‘Burada madde madde şunları öğrendin, hadi şimdi git bunları uygula’ diye bir şey yok; sadece ‘Git bak bakalım ne oluyor’ diyebiliriz. İnşallah burada öğrendikleri, gördükleri, zamanı geldiğinde onlara faydalı olacak"

"Anadolu bunu hak ediyor"

Programa katılan gençlerin her biriyle dostluklarının baki olduğunu belirten Ulukaya, "Eminim hepsi güzel şeyler yapacak. Anadolu bunu hak ediyor. İlk yılımızda 36 kişi programa seçilip geldi ama ben biliyorum ki 30 bini de böyle, 30 milyonu da Anadolu insanında bu potansiyel var. HUG ile bizim yapmaya çalıştığımız Anadolu insanına kendi potansiyelini hatırlatmaktan ibaret. Kimseden eksik bir tarafımız yok. Başarmak için hiçbir eksiğimiz yok. HUG, genç girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere bu güveni vermek ve hayallerine inanmalarını sağlamak için yola çıktı" dedi.