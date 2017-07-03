Hamdi Ulukaya’dan Türkiye’ye girişimcilik aşısı

5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle oluşturulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), hayallerini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına ve dünyaya açılmak isteyen startuplara Türkiye ve Amerika’da eğitim ve danışmanlık desteği verecek. İlk olarak bu yıl açılan iki ayrı programa Türkiye’nin dört bir yanından 3 bin 300 girişimci adayı ve aralarında küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin de olduğu toplam 394 startup başvuru yaptı. Girişimci destek programlarından bu yıl 24 girişimci adayı ve 6 startup tamamen karşılıksız olarak yararlanacak.

Geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya, hayallerini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen Türk genç girişimciler için harekete geçti. Chobani markasıyla sıfırdan başlayan bir girişimci olarak 10 yıl içerisinde ABD’de gıda devleri arasına giren Ulukaya, vizyonunu Türkiye’ye taşıyarak ülkeye yeni girişimciler kazandırmayı ve mevcut girişimleri dünya piyasasına çıkarmayı hedefliyor.

Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) adıyla oluşturulan Girişimci Adayı ve Startup Destek Programları, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından başvuru alarak karşılıksız eğitim ve danışmanlık desteği verecek. 5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle oluşturulan programlara ilk yılında Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yağdı. Girişimci Adayı Destek Programı’na 3 bin 300 kişi başvururken Startup Destek Programı’na başvuran küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin sayısı 394 oldu. Değerlendirme sürecinin ardından seçilen 24 girişimci adayı ve 6 startup sahibi 12 genç, İstanbul’da başlayan eğitimlerini üç hafta boyunca New York’ta sürdürmek üzere ABD’ye gitti.

Girişimcilik topluma fayda sağlamak için fırsat veriyor

Hamdi Ulukaya, konuya ilişkin açıklamasında Chobani’yi kurduğu ilk günden beri ticari başarıyı toplumsal fayda ile ölçtüğünü vurgulayarak, "10’uncu senesini tamamladığımız Chobani serüvenimiz boyunca öğrendiğim en önemli şey, girişimciliğin hem geleneksel anlamda ticari başarının yolunu açtığı hem de topluma yarar sağlama konusunda bir fırsat verdiği oldu. Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) bu anlamda yaptığımız işlerin son halkalarından biri. Bu girişim benim için çok özel bir yere sahip çünkü bu sefer hedefimiz Türkiye’de bir fark oluşturmak ve bunu da girişimcilik üzerinden gerçekleştirmek" dedi.

Ulukaya, HUG’ın Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yeni girişimciler kazandırmayı ve var olan girişimleri dünya piyasasına çıkartmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi: "Bu girişimi benzerlerinden ayıran en önemli özellik programa başvurmak için İngilizce veya üniversite diploması gibi kriterlerin aranmıyor olması. Çünkü asıl amacımız büyük hayalleri olan gençleri destekleyerek geleceğin fark oluşturangirişimcilerini yetiştirmek. Bu kriterler yerine adaylara en büyük girişim hayallerini veya daha önce sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp almadıklarını sorduk. Benim hayalimse, Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimci gençlerimize Chobani ve Amerika’nın kapılarını açmak. Bunun için Türkiye’den 24 girişimci adayı ve 6 adet startup’ı seçip iki özel program hazırladık. Programlar boyunca, her biri kendi alanlarında çok başarılı olmuş uzman ve girişimcilerin Türkiye ve ABD’de deneyimlerini paylaşmalarını ve sadece bu gençlere değil bu örnekleri gören insanlarımıza da ilham vermelerini hedefliyoruz. Programların sonrasında da katılımcılara destek vermeye devam edeceğiz".