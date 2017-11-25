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25 Kasım 2017 16:09

Hamile kadın ölümden döndü

Küçükçekmece’de mahalle arasında meydana gelen hamile bir kadının yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hamile kadın ölümden döndü

25 Kasım 2017 16:09


Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kemalpaşa Cadde üzerinde meydana gelmişti. 43 RT 345 plakalı araç aşırı hızla ilerlediği Kemalpaşa Caddesi üzerinden bir alt sokağa inmek istediği sırada ara yoldan çıkan 55 LH 123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Ardından sürücünün kontrolünden çıkan araç sokak üzerinde bulunan 34 AT 1893 plakalı kamyona çarparak durabilmişti. Mahalleyi birbirine katan kazada 55 LH 123 plakalı otomobil içerisinde hamile bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Mahalleyi savaş alanına çeviren o kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Hamile kadının araç içerisinden çıkarılışı kameralara yansıdı


Mahalle arasında meydana gelen zincirleme kazada 43 RT 345 plakalı araç cadde üzerinden hızlıca yolun alt kısmına iniyor. Ara sokaktan çıkan 55 LH 123 plakalı araca selektör yapmasına rağmen araç hızla 55 LH 123 araca çarpıp sokak içerisinde savruluyor. Ardından hızını alamayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan araç sokak üzerindeki bir kamyona çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki başka bir araca çarpıyor. 55 LH 123 plakalı araç içerisinden panikle dışarıya çıkan kadın kısa süreli şok yaşaması ardından akrabaları tarafından araç içerisinden çıkarılarak hastaneye götürüldüğü görülüyor.




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