Hamile kadınlara bile zorla fuhuş yaptırmışlar

Kuaför olan çete lideri kadının her cuma günü müşterilere SMS atarak kendini hatırlattığı ve kadınları pazarladığı ortaya çıktı. Çete üyesi 9 şahıs tutuklanırken, 1’i hamile 15 kadın ise polis tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da yabancı uyruklu bir kadının, "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, kadınları pazarlayan çetenin liderliğini kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.’nın olduğunu belirledi. Yaklaşık 15 gün süren fiziki ve teknik takibin ardından çete üyelerinin kimliğini belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı.

Zorla çalıştırılan kadınların listesi bulundu

Ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik, Kartal ve Ataşehir ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3’ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Çete lideri kuaför Zehra D.S.’nin dükkanına yapılan baskında ise şebekenin müşteri listesi ile zorla çalıştırılan kadınların isimleri bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan emniyette kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarıyla dışarıyı gözlemişler

Öte yandan şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttuğu dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu tespit edildi. Bu evlerde yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, bir tüfek ile 35 adet mermi, 5 adet pasaport, tablet bilgisayarlar ve hafıza kartları bulundu.

15 kadın kurtarıldı, 1’i hamile çıktı

Ekiplerin yaptığı baskın sonucu zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar verdikleri ifadelerinde 9 çete üyesinden şikayetçi oldu. Kurtarılan kadınlardan birinin hamile olduğu ve çete elemanları tarafından fuhuşa zorlandığı öğrenildi.

Senet imzalatıp borçlandırmışlar

Şebekenin yurt dışı bağlantılarının kadınları, sözde iş bulma vaadiyle İstanbul’a getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak senet imzalatarak borçlandırdıkları tespit edildi. Daha sonra sözde borçlarını ödemek için fuhuşa zorlanan kadınların, çete lideri kadının kuaför dükkanında süslendikten sonra müşterilere gönderildiği tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan çete lideri Zehra D.S. ile 8 şüpheli, fuhuşa aracılık etmek, insan ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 9’u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.