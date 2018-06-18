Hamilelikten önce yapılması gerekenler

Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, hamile kalmaya karar vermeden 3 ay önce uzman bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, hamilelik öncesi yapılması gereken önemli noktalara değindi. Çetinkaya, “Hamile kalmaya karar vermeden 3 ay önce uzman bir doktora başvurmanız gerekir” dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için alt yapıyı hamile kalmaya karar verdiği andan itibaren oluşturduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: “Doktor muayene esnasında vajinal smear, servikal kültür ve bazı kan testlerinin yapılmasını isteyebilir. Yapılan testlerin amacı Rubella, Hepatit-B, Tokzoplazma ve Su Çiceği gibi aşıyla korunabileceğiniz hastalıkları geçirip geçirmediğinizi tespit etmektir. Söz konusu hastalıklara karşı bağışıklığınız yoksa aşı yapılması uygun görülebilir. Bazı aşılar canlı virüs içerdiğinden (özellikle rubella- kızamıkçık gibi) hamilelik aşıdan sonra 3 ay ertelenmeli. Doğumsal bazı sakatlıkların önlenmesi için bu dönemde folik asit ve çinko alınabilir.”

Hamile kalmadan önceki ilk muayenede doktorun ailede genetik bir rahatsızlığın olup olmadığını sorguladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Çetinkaya, kalıtımsal bir hastalığın söz konusu olduğu durumlarda genetik danışma almak gerektiğine vurgu yaparak, “Anne ve baba adayının aynı hastalığa sahip olması durumunda yardımcı üreme tekniklerinden faydalanmak ve işlemler esnasında embriyoların genetik açıdan incelenmesi konusunda doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Cinsel ilişki ile geçen hastalıkların doğurganlığı etkilediğini vurgulayan Çetinkaya, bu tarz hastalıkların anne ve anne karnındaki bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğini, Frengi, AIDS, Hepatit B gibi hastalıklardan tespit edildiğinde uygun tedavi yöntemleri ve bebeği korumaya yönelik önlemlerin saptanması gerektiğini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Çetinkaya, “Hamilelik dönemi öncesinde prenatal vitamin desteği, özellikle günlük 400 mgr folik asit alınması, bebekte oluşabilecek beyin-omurilik sistemindeki sakatlıkları azaltır. Bunun yanı sıra hamilelik dönemi öncesinde ve hamilelik esnasında vitamin takviyesine ek olarak dengeli beslenmede önemli bir rol oynar. Anne adayında kansızlık tespit edilirse hamilelikten önce tedavi uygulanması gerekir. Vejetaryen bir anne adaylarının ise Vitamin B-12 ve D takviyesi yapması uygun olur” dedi.

“Hamilelikte kilo verme ve diyet yapmanın oldukça tehlikeli”

Hamilelikte kilo verme ve diyet yapmanın oldukça tehlikeli olduğunu söyleyen Çetinkaya, anne adayının hamilelik boyunca temel olarak et, süt, yumurta, taze sebze ve meyveler tüketmesi gerektiğine dikkat çekerek, beslenme tablosunun kişilere göre özelleştirilebileceğini belirtti.

Hamilelik dönemi öncesinde ve hamilelik süreci esnasında dengeli beslenmek kadar yapılan egzersizlerin de doğumu kolaylaştırabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Çetinkaya, “Egzersizlerin profesyonel gözetim altında ve doktorunuza danışarak yapılması hem annenin hem de bebeğin sağlığını korur. Hamilelik süresi boyunca nefes nefese kalmamak şartıyla bilinçli egzersiz yapılabilir. Hamilelik esnasında spor yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri yeterli miktarda beslenmek, sıvı almak ve aşırı ısıdan kaçınmak. Havalandırılabilen, sakin ortamlar ve uygun giysiler anne adaylarının daha rahat egzersiz yapmasını sağlar” dedi.

Hamilelik sürecinde alkol ve sigara gibi alışkanlıklara da veda etmek gerektiğini belirten Çetinkaya, gerekli görüldüğünde bu alışkanlıklardan kurtulmak için bir uzman ya da merkezden yardım alınması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.