Hamilton 5. zaferini kazandı

yarışında Lewis Hamilton, Sochi Autodrom'unda, damalı bayrağın altından geçen ilk isim olurken, Valtteri Bottas da ikinci sırayı elde etti. Böylece Hamilton, son 6 yarıştaki 5. zaferini elde etmiş oldu.

yarışında Mercedes-AMG Petronas ilk iki sırayı elde etti. Lewis Hamilton zirveyi kimseye bırakmazken, Valtteri Bottas da ikinci sırayı elde etti. Bu sonuçla Hamilton, son 6 yarışta 5. kez damalı bayrağın altından ilk sırada geçti.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan Hamilton, ilk pit-stoplar sonrasında problem yaşasa da 25. turda takım arkadaşını geçip liderliğe oturdu. Bu andan sonra üstünlüğünü koruyan Britanyalı, şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafere imza attı. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Bottas ise uzun süre ikinci sırada kaldığı yarışı aynı sonuçla bitirdi.

Rusya Grand Prix'inin ardından Lewis Hamilton, 306 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini korurken, Valtteri Bottas ise sıralamada 189 puanla 3. sırada yer aldı.