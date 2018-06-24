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24 Haziran 2018 22:03

Hamilton birinci oldu, genel klasmanda liderliğe yükseldi

2018 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışında Mercedes-AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hamilton birinci oldu, genel klasmanda liderliğe yükseldi

24 Haziran 2018 22:03

Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 7. oldu. Mercedes-AMG Petronas da markalar sıralaması birinciliğini sürdürdü.


Yarışa ilk cepten başlayan Hamilton, damalı bayrağa kadar sırasını hiç kaybetmedi. Takım arkadaşı Bottas ise ikinci cepten başladığı yarışta ilk turda rakipleriyle temas yaşadı ve beş basamak geriye gitti. Bu sayede İngiliz pilot birinci, Finlandiyalı takım arkadaşı ise yarışı yedinci tamamladı. Bu sonuçla Lewis Hamilton, 145 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırada yer aldı, Valtteri Bottas ise sıralamada 92 puanla dördüncülüğe geriledi. Markalar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas da 237 puanla birinciliğini korudu.


Formula 1’de 2018 sezonunun dokuzuncu yarışı 1 Temmuz 2018 tarihinde Avusturya’da gerçekleştirilecek. Spielberg Pisti’nde koşulacak yarışta Mercedes-AMG Petronas ve pilotları zirveyi hedefleyecek.




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