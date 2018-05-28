Hamm’dan Kadıköy’e gençlik köprüsü

Almanya’dan gelen genç konuklar 19 Mayıs şenliğine katıldı.

Hamm Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasında geliştirilen proje kapsamında Besuch Schülerinnen Gençlik Merkezi’nden yararlanan 14 - 18 yaş arasındaki öğrenciler farklı kültürleri tanımak ve kültürel alışverişi sağlamak amacıyla İstanbul’a geldi.

Almanya’dan gelen genç konuklar 19 Mayıs şenliğine katıldı

1 hafta süren etkinlik, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile başladı. Kadıköy Kalamış Parkı’nda düzenlenen şenliklere katılan öğrenciler hem Kadıköylü gençlerle tanışma fırsatı buldu hem de onlarla birlikte frizbi oynadı. 19 Mayıs kutlamalarını izleyen öğrenciler, Türkiye’nin milli bayramına katılmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Belediye Başkanı Nuhoğlu’na Ziyaret

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Almanya’dan gelen 14 öğrenciyi makamında ağırladı. Konuklarıyla yakından ilgilenen Nuhoğlu, Kadıköy’de kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Kentlerin birbirini tanımasının ve kültür alışverişinin önemine dikkat çeken Nuhoğlu “Kültür sanatın kentlere iyilik, güzellik ve demokrasi getireceğine inanıyorum” dedi.

Öğrencilerle ortak atölye

Hafta boyunca Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, İDEA Kadıköy gibi Kadıköy’ün önemli kültürel mekanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunan öğrenciler Türk öğrencilerle bir araya gelerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular. Gençlik Sanat Merkezi’nden yararlanan öğrencilerle beraber atölye çalışmalarına da katılan öğrenciler, İstanbul’un güzelliklerini Boğaz Turu ile gördüler. Türk ve Alman 2 pedagogun eşlik ettiği gezi, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde düzenlenen Su İdil Trio Caz konseri ile son buldu.