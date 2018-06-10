Hane güvenliği kapıda başlıyor

‘Tam Kapsam Güvenlik’ anlayışıyla; kilitten çelik kasaya, çelik kapıdan pencereye ve elektronik güvenlik sistemlerine kadar tüm güvenlik çözümlerini bir arada sunan Kale Endüstri Holding bünyesindeki Kale Alarm, yeni ürününü piyasaya çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yerli yazılımla ortaya çıkarılan ‘Ekstra Defans’ hane güvenliğini kapıda başlatıyor.

Nasıl işliyor?

Yüzde yüz yerli AR-GE ve milli yazılım ile geliştirilen Ekstra Defans, silindir ile alarmı konuşturuyor. Kale Alarm’ın içerisinde yer alan devre, silindir ile bağlantı kurarak Kale alarmla entegre şekilde çalışıyor. Bu sayede hırsız kilidi kırdığı anda bunu algılayıp hem 110 dBA ses seviyesindeki kendi alarmını devreye sokarak çevreye sesli uyarıda bulunuyor, hem de özel paneli sayesinde tüm alarm sistemini tetikliyor. Diğer yandan silindir kırıldığında, silindirin yalnızca ön kısmı kopuyor. Böylece kullanıcı, kilit kırılmış olsa bile anahtarını kullanarak içeri girebiliyor.

Kolluk kuvvetlerine anında haber veriliyor

Sistem, eş zamanlı olarak Kale Alarm İzleme Merkezi’ne de sinyal göndererek silindirin kırıldığını bildiriyor ve önce kullanıcılara gerekirse de kolluk kuvvetlerine anında haber veriliyor. Ayrıca sürekli silindirle iletişim halinde olarak sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden alarm paneli, bağlantının herhangi bir nedenden kesilmesi durumunda, Kale Alarm Merkezi’ne silindirden haber alamadığına dair bildirimde bulunuyor.

Kapıda anahtar unutma derdine de son veriyor

Ekstra Defans’ın öne çıkan bir diğer özelliği ise, günlük hayatın koşturması içerisinde yaşanan kapıda anahtar unutma derdine ve bu nedenle olabilecek kötü niyetli girişimlere son vermesi. Anahtarın silindirde 10 saniye ve daha uzun kalması durumunda, silindir 100 dBA ses seviyesinde öterek kullanıcıyı uyarıyor.